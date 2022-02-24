Цена газа в Европе поднимается на 35%

Стоимость газа в Европе на открытии торгов повышается на 35%, до $1 414 за 1 тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.
Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров накануне вечером, 23 февраля. Цена открытия составила почти 950 долларов. Котировки весь день устойчиво повышались по отношению к расчетной, итоговой, цене вторника (932,3 доллара).
24 февраля президент России Владимир Путин
выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее заявил, что Европе не удастся заместить значительные объемы российского трубопроводного газа сжиженным природным газом (СПГ) из других стран, так как все они уже законтрактованы на длительный срок. По его словам, что «Газпрому» и в целом России невыгодна высокая стоимость газа, потому что из-за них снижается потребление, а это ведет к замедлению экономики.