Цена газа в Европе поднимается на 35%

Стоимость газа в Европе на открытии торгов повышается на 35%, до $1 414 за 1 тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров накануне вечером, 23 февраля. Цена открытия составила почти 950 долларов. Котировки весь день устойчиво повышались по отношению к расчетной, итоговой, цене вторника (932,3 доллара).

24 февраля президент России Владимир Путин

выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».