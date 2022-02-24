В Кремле отреагировали на ситуацию на фондовом рынке

Реакция финансовой сферы на решение о российской военной операции была ожидаема, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявление приводит ТАСС.
«Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, был предприняты все необходимые меры», — объяснил ситуацию представитель Кремля.
Российский фондовый рынок 24 февраля открылся снижением основных индексов, индекс Мосбиржи снизился примерно на 11 процентов к началу торгов и продолжил снижение.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Дмитрий Песков заявил, что сроки демилитаризации и денацификации Украины, которые являются целями военной российской операции, определит верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.