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45 минут назад

В Кремле отреагировали на ситуацию на фондовом рынке

Lenta.ruиещё 2

Реакция финансовой сферы на решение о российской военной операции была ожидаема, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявление приводит ТАСС.

В Кремле отреагировали на ситуацию на фондовом рынке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, был предприняты все необходимые меры», — объяснил ситуацию представитель Кремля.

Российский фондовый рынок 24 февраля открылся снижением основных индексов, индекс Мосбиржи снизился примерно на 11 процентов к началу торгов и продолжил снижение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Дмитрий Песков заявил, что сроки демилитаризации и денацификации Украины, которые являются целями военной российской операции, определит верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

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