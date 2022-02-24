В Кремле отреагировали на ситуацию на фондовом рынке

Реакция финансовой сферы на решение о российской военной операции была ожидаема, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявление приводит ТАСС.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, был предприняты все необходимые меры», — объяснил ситуацию представитель Кремля.

Российский фондовый рынок 24 февраля открылся снижением основных индексов, индекс Мосбиржи снизился примерно на 11 процентов к началу торгов и продолжил снижение.