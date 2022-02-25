Мосбиржа отменила торги на рынке акций и срочном рынке

В России отменены торги на рынке акций и срочном рынке, сообщает «Московский комсомолец».

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Речь идет об утренних торгах, заявили представители московской биржи. По их словам, утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 6:50 с аукциона открытия. Сами торги планируется начать в 9:50, основную сессию – в 10:00.

Это же касается и срочного рынка: начало торгов - в 10:00.

24 февраля в ходе торговой сессии на Московской бирже курс евро вырос до 100 рублей. Резкий скачок валюты, произошедший после второго запуска торгов, был связан с геополитическим обострением. При этом доллар во время торгов вырос до 86 рублей.