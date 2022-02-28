Курсы доллара и евро достигли 113 и 127 рублей

Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов — они торгуются на рынке Forex около 113,5 рубля и 127 рублей соответственно. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает Bloomberg.
Евро в рублях вырос на почти 35 процентов, доллар — почти на 33 процента.
По состоянию на 7:05 (мск) курс евро увеличивался до 122,15 рубля, доллара — до 107,68 рубля. Ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 132,88 рубля, доллар — в 117,82 рубля.
24 февраля курсы основных иностранных валют к рублю на рынке Forex достигли исторических рекордов, подорожав на 9-10 процентов, свидетельствуют данные площадки. В ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля. В этот день были остановлены торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Мосбиржа сообщила, что котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы.