Курсы доллара и евро достигли 113 и 127 рублей

Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов — они торгуются на рынке Forex около 113,5 рубля и 127 рублей соответственно. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает Bloomberg.

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Евро в рублях вырос на почти 35 процентов, доллар — почти на 33 процента.

По состоянию на 7:05 (мск) курс евро увеличивался до 122,15 рубля, доллара — до 107,68 рубля. Ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 132,88 рубля, доллар — в 117,82 рубля.