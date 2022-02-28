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4 часа назад

Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли рекордного уровня

Лера Букина

Курсы доллара и евро к рублю на рынке Forex поднялся до рекордного уровня. Рано утром валюты торговались примерно на 29 процента выше уровня закрытия торгов в пятницу — около 107,5 рубля и 122 рублей соответственно. Это следует из данных агентства Bloomberg.

Курсы доллара и евро достигли 113 и 127 рублей
Фото: ТАССТАСС

К 6:44 мск, доллар торговался около 113,5 рубля, а евро — 127 рублей.

По состоянию на 7.05 мск курс европейской валюты к рублю на форексе поднимался примерно на 29,5 процента от пятничных значений — до 122,15 рубля за евро. Курс американской валюты на 28,6 процента — до 107,68 рубля за доллар. Ранее в ходе торгов курс евро находился на рекордном уровне в 132,88 рубля, доллар — в 117,82 рубля.

Валютные торги на Московской бирже в соответствии с решением Центробанка начнут осуществляться в 10.00 мск.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Валютный и фондовый рынки негативно отреагировали на эту новость. В частности, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года.

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