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31 минуту назад

Цена на нефть Brent превысила $111 за баррель

News.ruиещё 9

Стоимость нефти марки Brent превысила $111 на торгах на лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с июля 2014 года.

Цена нефти превысила максимум июля 2014 года
Фото: News.ruNews.ru

Согласно биржевым данным, на одной из торговых площадок в 05:50 по московскому времени стоимость майского фьючерса на марку Brent достигла уровня $110,55 за баррель, показав рост 5,83% по сравнению с предыдущей сессией.

Чуть ранее на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года по состоянию на 04:53 по Москве выросла на 4,2% и составила $109,38 за баррель. До этого момента цена на нефть этой марки превышала $109 в августе 2014 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер. Он добавил, что речь идёт о «продолжительном кризисе», к которому ЕС готов.

Рынки,Цена на нефть,Борис Джонсон,ЕС,
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