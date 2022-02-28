Курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже обновили исторические максимумы, превысив 100 рублей и 113 рублей соответственно.

По данным торгов на 10:50 мск, рубль ослабел к доллару и евро более чем на 15%, курс доллара превысил 95,48 рубля (+15%), курс евро - 107,35 рубля (+15,43%).

Ранее стало известно, что Московская биржа расширила предел колебаний цены курса доллара и евро. Так, верхняя планка заявок на покупку доллара находится на уровне 95,48 руб. Верхняя планка заявок на покупку евро - на уровне 107,355 рубля.