Курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже обновили исторические максимумы, превысив 100 рублей и 113 рублей соответственно.
По данным торгов на 10:50 мск, рубль ослабел к доллару и евро более чем на 15%, курс доллара превысил 95,48 рубля (+15%), курс евро - 107,35 рубля (+15,43%).
Ранее стало известно, что Московская биржа расширила предел колебаний цены курса доллара и евро. Так, верхняя планка заявок на покупку доллара находится на уровне 95,48 руб. Верхняя планка заявок на покупку евро - на уровне 107,355 рубля.
Курс доллара в начале основной сессии на Московской бирже достигал 90 рублей (+8,4%), курс евро превышал 101,19 рубля (+8,8%), свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. По данным на открытие торгов, Мосбиржа устанавливала коридор по валютной паре USDRUB с 76,145 рубля до 90,00 рублей, коридор EURRUB устанавливался на уровне с 85,6150 рубля до 101,1925 рубля.