Европейские биржи падают из-за введения санкций против России

Фондовые биржи Европы в понедельник, 28 декабря, открылись существенным падением, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

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По состоянию на 11.24 мск британский FTSE 100 падает на 1,12%, до 7405,13 пункта, французский CAC 40 — на 2,3%, до 6565,83 пункта, немецкий DAX — на 1,95%, до 14281,64 пункта.

В настоящее время производится оценка потенциальных последствий для экономики введения ЕС и США санкций против РФ инвесторами.

Ранее Запад ввел ограничения в отношении крупнейших российских банков. Для ряда госкомпаний теперь затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Этому способствовало решение Кремля провести специальную военную операцию на Украине. Оно было анонсировано утром 24 февраля.