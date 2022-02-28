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38 минут назад

Европейские биржи падают из-за введения санкций против России

Лера Букина

Фондовые биржи Европы в понедельник, 28 декабря, открылись существенным падением, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Европейские биржи падают из-за введения санкций против России
Фото: ReutersReuters

По состоянию на 11.24 мск британский FTSE 100 падает на 1,12%, до 7405,13 пункта, французский CAC 40 — на 2,3%, до 6565,83 пункта, немецкий DAX — на 1,95%, до 14281,64 пункта.

В настоящее время производится оценка потенциальных последствий для экономики введения ЕС и США санкций против РФ инвесторами.

Ранее Запад ввел ограничения в отношении крупнейших российских банков. Для ряда госкомпаний теперь затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Этому способствовало решение Кремля провести специальную военную операцию на Украине. Оно было анонсировано утром 24 февраля.

Больше всего отреагировали на ограничения акции связанных эмитентов в Европе. Бумаги австрийской Raiffeisen Bank AG потеряли 18,23%, а акции британской BP упали в цене на 3,7% после решения выйти из доли в «Роснефти». Газета Wall Street Journal привела слова аналитиков, которые считают, что европейские рынки столкнутся с еще большим падением акций.

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