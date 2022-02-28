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28 февраля

Рубль резко укрепился

Лера Букина

Рубль начал немного укрепляться после очередного скачка. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар в моменте опустился до 97 рублей, евро — до 108 рулей.

С утра российская валюта обновляла исторические минимумы в связи с изменением Мосбиржей ценовых границ. На момент начала торгов в 10.00 мск границы составляли 90 рублей для доллара и 101,19 рубля - для евро. Курсы находились в этом же диапазоне. Следом около 10.40 мск Мосбиржа, сообщившая, что 28 февраля корректирует ценовые границы только по отдельному решению Банка России (Центробанка), повысила верхние границы. Доллар поднялся до 95,48 рубля, а евро — до 107,35 рубля. Следующее поднятие границ курсов было зафиксировано около 11.10 мск. Доллар находился на уровне в 100,96 рубля, а евро — 113,52 рубля. Очередное расширение границ позволило обеим валютам достигнуть новых уровней — 109,2 рубля за доллар и 122 — за евро.

В ЕС потребовали от банков отчёт о вкладах россиян

Рубль начал снижаться в связи с геополитическими и санкционными рисками. 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Валютный и фондовый рынки негативно отреагировали на эту новость. В частности, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года.

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