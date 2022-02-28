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21 час назад

Эксперт раскрыл срок остановки снижения рубля

Лера Букина

В настоящее время геополитика больше всего влияет на динамику рубля, на краткосрочном горизонте эта ситуация сохранится. Об этом заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он отметил, что любые подвижки в сторону деэскалации могут серьезно укрепить российскую валюту. Эксперт подчеркнул, что ЦБ для предотвращения неконтролируемого обесценивания рубля обязал установить предельный уровень роста доллара и евро (так называемые «планки»), который изменялся только по указанию ЦБ, а не как раньше — автоматически.

Бабин напомнил, что после достижения шестой планки курс российской валюты пришел в норму и даже продемонстрировал рост: доллар ненадолго упал к 96 рублям, однако после этого вернулся к 100 рублям, где консолидировался в узком диапазоне.

Также на рубль положительно повлияло решение Центробанка поднять ключевую ставку более чем в 2 раза — до 20%, указал Бабин. Как уточняется в пресс-релизе регулятора, внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Благодаря повышению ключевой ставки должны увеличиться депозитные ставки до уровней, которые необходимы для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. В ЦБ уверены, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

Ранее сообщалось, что ЦБ продал валюту на 84,8 млрд рубля, чтобы поддержать курс рубля и российский рынок 24 февраля. Валютные интервенции регулятор начал на фоне резкого обвала рубля в прошлый четверг — именно тогда Россия начала спецоперацию на Украине.

Рынки,Обвал рубля ,Дмитрий Бабин,Центральный банк России,
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