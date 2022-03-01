Транзит российского газа через Украину достиг максимума

Транзит российского газа через Украину 1 марта - у рекордных по контрактным обязательствам «Газпрома» отметок. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные операторов ГТС.

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Согласно данным сайта «Оператора ГТС Украины», заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ на первый день месяца достигают 109,3 миллиона кубометров, что соответствует максимальным контрактным обязательствам «Газпрома» на 2022 год. Транзит газа РФ находится рядом с этими значениями с конца прошлой недели.

По газопроводу «Ямал-Европа» периодически возобновляются прямые поставки, ночью газопровод переходил к аверсу, физический поток газа шел напрямую транзитом через Польшу в Германию, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.

«Газпром» отказался бронировать мощности на февраль для транзита газа по этой магистрали через Польшу, в этой связи у нее теперь есть возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование.