Транзит российского газа через Украину достиг максимума

Транзит российского газа через Украину 1 марта - у рекордных по контрактным обязательствам «Газпрома» отметок. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные операторов ГТС.
Согласно данным сайта «Оператора ГТС Украины», заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ на первый день месяца достигают 109,3 миллиона кубометров, что соответствует максимальным контрактным обязательствам «Газпрома» на 2022 год. Транзит газа РФ находится рядом с этими значениями с конца прошлой недели.
По газопроводу «Ямал-Европа» периодически возобновляются прямые поставки, ночью газопровод переходил к аверсу, физический поток газа шел напрямую транзитом через Польшу в Германию, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.
«Газпром» отказался бронировать мощности на февраль для транзита газа по этой магистрали через Польшу, в этой связи у нее теперь есть возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование.
Ранее «Газпром», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, сообщил, что Европа отобрала весь газ, закачанный в подземные хранилища летом. Отмечается, что отобрано уже 47 миллиардов кубометров — 100 процентов закачанного в летний период газа. К 26 февраля объем активного газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) был на 21,5% меньше, чем в прошлом году. Остаток в ПХГ Европы оценивается в 29,5%, в Германии хранилища опустели более чем на 70%, во Франции — более чем на 77%.