Назван максимально возможный курс доллара

«Я бы предположил, что мы можем говорить о курсе где-то в 100-120 рублей за доллар. Больше — вряд ли. Курс любой валюты формируется за счет спроса и предложения на нее. Предложения будет крайне мало. Спроса на самом деле — тоже, если люди перестанут ездить за границу, будут закрыты возможности въезда, торговли с другими государствами. Так что суммарно, если курс и изменится относительно текущего, то не сильно», — объяснил Кульбака.