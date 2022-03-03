Цена нефти марки Brent достигла $116 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 3,37% и достигла $116,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 05:54 мск стоимость Brent росла на 3,30%, торгуясь на уровне $116,66 за баррель.