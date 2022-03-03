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7 часов назад

Цена нефти марки Brent достигла $116 за баррель

RT на русскомиещё 63

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 3,37% и достигла $116,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти марки Brent достигла $116 за баррель
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По состоянию на 05:54 мск стоимость Brent росла на 3,30%, торгуясь на уровне $116,66 за баррель.

В последний раз цена Brent достигала $116 за баррель в августе 2013 года.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал влияющие на нефтяные цены факторы.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство рассчитывает, что до конца года рынок нефти будет сбалансирован, а волатильность закончится.

Рынки,Цена на нефть,Игорь Юшков,Александр Новак,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Правительство РФ,
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