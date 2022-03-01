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13 часов назад

Цена нефти превысила максимум 2014 года

Елена Прошина

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2022 года повышалась на 8,31% до $106,11 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 18:44 мск.

Цена нефти превысила максимум 2014 года
Фото: ReutersReuters

Стоимость нефти марки Brent по состоянию на 18.48 замедлила рост на 8,15% и торговалась на уровне $105,95 за баррель.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что организация продолжит усиленно мониторить ситуацию на нефтяном рынке в ближайшие дни и недели из-за влияния геополитики и пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

ЕС призвали подготовиться к выпуску нефти из резервов

Он также призвал быть внимательными к меняющимся рыночным условиям. По данным ОПЕК, в 2022 году спрос на нефть может вырасти на 4,2 млн баррелей в сутки.

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