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13 часов назад

Стоимость нефти Brent превысила $113 за баррель впервые с 2014 года

Лера Букина

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE повысилась на 7,67%, до $113,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE на 10:53 мск. Это случилось впервые с июня 2014 года.

Стоимость нефти Brent превысила $113 за баррель впервые с 2014 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 10:58 мск, стоимость Brent замедлила рост до $112,38 за баррель (+7,09%).

Ранее в этот день стоимость фьючерса преодолела отметку в $110 за баррель впервые с августа 2014 года.

Ранее сообщалось, что с 1 марта ставка по нефти поднимается на $10,6, до $58,3 за 1 т. Пошлина на светлые нефтепродукты возросла на $3. Нефть Urals за месяц поднялась в цене в среднем почти на 20%.

28 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна планирует запретить импорт российской нефти. 24 февраля Россия объявила о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.

После этого страны Запада стали объявлять о санкциях в отношении России. Евросоюз и США договорились об отключении нескольких российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Также Запад может ограничить возможности Центробанка РФ поддерживать российскую валюту с помощью международных финансовых операций. Санкции затронули авиаперевозки, включая транзитные полеты, визовую политику и спорт.

Рынки,Джастин Трюдо,
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