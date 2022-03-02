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12 часов назад

Цена газа в Европе побила исторический рекорд

ТАСС

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась до $2200 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это исторический рекорд.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Кроме того, цена газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных с июня 2014 года уровней.

Рынки,Видео,Владимир Путин,ЕС,
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