Позиции рубля слабеют по отношению к американской и европейской валютам. Доллар США и евро вновь достигли рекордных уровней. «Американец» в моменте повышался до 110 рублей за доллар, евро - до 122,395 рубля.

По состоянию на 12:36 по московскому времени курс доллара США немного опустился и достиг 109 рублей, что демонстрирует рост на 7,76 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов. Евро при этом торговался на уровне 121,20 рубля, поднявшись на 8,71 рубля.

Рубль начал снижаться в связи с геополитическими и санкционными рисками. 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Валютный и фондовый рынки негативно отреагировали на эту новость. В частности, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года.