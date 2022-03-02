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9 часов назад

ЕС запретил поставлять в Россию евро

Мария Иванова

В рамках четвертого раунда санкций Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Об этом сообщает ТАСС.

Также ЕС запретил европейским компаниям вкладываться в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В рамках санкций ЕС от международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Помимо финансовых санкций, Евросоюз с 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.

Также в США и ЕС пообещали найти и конфисковать активы российских олигархов, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

Рынки,Видео,Владимир Путин,Новикомбанк,Российский фонд прямых инвестиций,Совкомбанк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,ЕС,
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