ЕС запретил поставлять в Россию евро

В рамках четвертого раунда санкций Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Об этом сообщает ТАСС.

Также ЕС запретил европейским компаниям вкладываться в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В рамках санкций ЕС от международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Помимо финансовых санкций, Евросоюз с 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.