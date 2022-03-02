ЕС перекроет основной источник валюты для Белоруссии

Евросоюз (ЕС) введет санкции против Белоруссии, которые коснутся ее главной экспортной отрасли — калийных удобрений, указано в Twitter-аккаунте страны-председателя в Совете Европейского союза, Франции. Поставки калия за рубеж одновременно были и основным источником валюты для страны, который теперь, возможно, будет перекрыт. Ограничения, введенные Европой летом 2021 года, повлияли только на половину товаров из этого сегмента.

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О таком решении договорился Комитет постоянных представителей ЕС. Европа объяснила его ролью Белоруссии в ситуации с Украиной. Помимо экспорта калия санкции коснутся белорусских чиновников и военных, «причастных к российской агрессии против Украины», а также других отраслей экономики страны, в частности, лесной и стальной промышленности. «Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС для вступления в силу», — заявлено в сообщении.

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В отношении калийного производства Белоруссии ЕС наложил санкции еще в июне 2021 года. Тогда причинами были названы нарушения прав человека и принудительная посадка самолета Ryanair в Минске. Ограничения коснулись, в частности, сложных удобрений (NPK), содержащих одновременно азот, фосфор и хлористый калий. Их производят «Беларуськалий» и Гомельский химический завод. Однако импортируемые Европой в больших объемах калийные удобрения с содержанием оксида калия 40-62 процента под санкции не попали.

В декабре также должны были вступить в силу американские санкции, ограничивающие экспорт калия из Белоруссии, однако их отложили до начала апреля, чтобы все партнеры подсанкционных компаний могли завершить с ними свои дела. В связи с этим 26 января Литва перестала пропускать в своих портах поставки белорусского калия, а с 1 января расторгла все контракты на доставку.

Таким образом единственный экспортер «Беларуськалия» — Белорусская калийная компания (БКК) — потерял возможность поставлять удобрения в Европу. В январе «Беларуськалий» заявил, что не видит никаких способов решения проблемы. После этого посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что страна сможет экспортировать калийную продукцию через российские порты вместо литовских, причем уже в 2022 году.