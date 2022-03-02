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4 часа назад

ЕС перекроет основной источник валюты для Белоруссии

Lenta.ru

Евросоюз (ЕС) введет санкции против Белоруссии, которые коснутся ее главной экспортной отрасли — калийных удобрений, указано в Twitter-аккаунте страны-председателя в Совете Европейского союза, Франции. Поставки калия за рубеж одновременно были и основным источником валюты для страны, который теперь, возможно, будет перекрыт. Ограничения, введенные Европой летом 2021 года, повлияли только на половину товаров из этого сегмента.

ЕС перекроет основной источник валюты для Белоруссии
Фото: ShutterstockShutterstock

О таком решении договорился Комитет постоянных представителей ЕС. Европа объяснила его ролью Белоруссии в ситуации с Украиной. Помимо экспорта калия санкции коснутся белорусских чиновников и военных, «причастных к российской агрессии против Украины», а также других отраслей экономики страны, в частности, лесной и стальной промышленности. «Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС для вступления в силу», — заявлено в сообщении.

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В отношении калийного производства Белоруссии ЕС наложил санкции еще в июне 2021 года. Тогда причинами были названы нарушения прав человека и принудительная посадка самолета Ryanair в Минске. Ограничения коснулись, в частности, сложных удобрений (NPK), содержащих одновременно азот, фосфор и хлористый калий. Их производят «Беларуськалий» и Гомельский химический завод. Однако импортируемые Европой в больших объемах калийные удобрения с содержанием оксида калия 40-62 процента под санкции не попали.

В декабре также должны были вступить в силу американские санкции, ограничивающие экспорт калия из Белоруссии, однако их отложили до начала апреля, чтобы все партнеры подсанкционных компаний могли завершить с ними свои дела. В связи с этим 26 января Литва перестала пропускать в своих портах поставки белорусского калия, а с 1 января расторгла все контракты на доставку.

Таким образом единственный экспортер «Беларуськалия» — Белорусская калийная компания (БКК) — потерял возможность поставлять удобрения в Европу. В январе «Беларуськалий» заявил, что не видит никаких способов решения проблемы. После этого посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что страна сможет экспортировать калийную продукцию через российские порты вместо литовских, причем уже в 2022 году.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Рынки,Борис Грызлов,Владимир Путин,Совет Европы,
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