Международное агентство Moody's изменило рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте, снизив их с «Baa3» до «B3». Об этом сообщает ТАСС.

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При этом рейтинги остаются на пересмотре для дальнейшего понижения. Как пояснило агентство, решение о снижении рейтинга принято в связи с повышенным риском срыва погашения суверенного долга с учетом санкций, а также опасений относительно готовности России обслуживать свои долговые обязательства.

Кроме того на снижение рейтингов повлияла вероятность дестабилизации в экономике и финансовом секторе из-за санкций, ограничивающих доступ к российским международным резервам.