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5 часов назад

Moody's изменило рейтинги России

Lenta.ruиещё 9

Международное агентство Moody's изменило рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте, снизив их с «Baa3» до «B3». Об этом сообщает ТАСС.

Moody's изменило рейтинги России
Фото: Amir Cohen / ReutersAmir Cohen / Reuters

При этом рейтинги остаются на пересмотре для дальнейшего понижения. Как пояснило агентство, решение о снижении рейтинга принято в связи с повышенным риском срыва погашения суверенного долга с учетом санкций, а также опасений относительно готовности России обслуживать свои долговые обязательства.

Кроме того на снижение рейтингов повлияла вероятность дестабилизации в экономике и финансовом секторе из-за санкций, ограничивающих доступ к российским международным резервам.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня «B» с «BBB». В агентстве полагают, что жесткость международных санкций в ответ на военную спецоперацию России на Украине усилила угрозы для макрофинансовой стабильности и может подорвать ее готовность обслуживать государственный долг.

Рынки,Fitch Ratings,Moody's,
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