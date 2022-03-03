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6 часов назад

Цены на пшеницу показали многолетний максимум

Lenta.ruLenta.ru

Цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CME) выросли до максимума с 2008 года из-за опасений перебоев поставок зерновых, пишет MarketWatch.

Цены на пшеницу показали многолетний максимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Майские фьючерсы на пшеницу (отгрузка товара состоится в мае 2022 года) 2 марта 2022 года выросли на 7,1 процента к предшествующему дню и показали максимальное значение за 14 лет в 11,34 доллара за бушель (38,691 килограмма). Цены на другие культуры также растут. Цена майских фьючерсов на кукурузу выросла на 2,4 процента до 7,425 доллара за бушель, что стало максимальным значением с 2012 года. Причиной устойчивого роста цен на сельскохозяйственные товары и промышленное сырье стали опасения компаний во всем мире в стабильности и объемах снабжения ресурсами.

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«Поставки пшеницы из Украины морем не могут быть отправлены в течение неопределенного периода. Кроме того, судоходные компании больше не принимают заказы на доставку из России или в Россию. В любом случае в настоящее время практически ни один покупатель не захочет заказывать пшеницу из России. Это означает, что до 30 процента мирового экспорта пшеницы сейчас более или менее отрезано от рынка», — заявил аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фрич,

Еще одной причиной роста цен на зерновые эксперт считает затруднения при посеве яровых зерновых культур на фоне сложностей с поиском альтернативных поставщиков. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в 2021 году на долю России и Украины пришлось 28,5 процента мирового экспорта пшеницы, 19 процентов кукурузы и 80 процентов подсолнечного масла.

Международный совет по зерну (IGC) предупредил, что запасы в основных экспортерах пшеницы (Европейском союзе, России, США, Канаде, Украине, Аргентине, Австралии и Казахстане) к концу сезона 2021/22 года (июль-июнь) упадут до девятилетнего минимума в 57 миллионов тонн. На долю этих стран приходится пятая часть мировых запасов, тогда как потребление пшеницы в мире должно составить 781 миллион тонн.

Проблемы с ростом цен и стабильностью поставок пшеницы затронули все страны. Впервые за 40 лет в Египте может подорожать хлеб, российские власти разрешили использовать продовольствие из Госфонда при росте цен на 10 и более процентов.

Рынки,Карстен Фрич,ЕС,
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