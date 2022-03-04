Цена алюминия обновила исторический максимум

Цена алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила рекорд. Она достигла $3 850 за тонну, следует из данных биржи.

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Стоимость металла обновляет исторические максимумы второй день подряд. По состоянию на 07:05 мск, котировки опустились, алюминий торговался на уровне $3 тыс. 781 за тонну.

Цены на алюминий с начала 2022 года выросли 33,6%. Рост стоимости металла происходит из-за того, что трейдеры ожидают перебоев в поставках из России, тогда как мировые запасы уже значительно сократились, указал Bloomberg. Запасы алюминия на зарегистрированных на LME складах за последние 12 месяцев уменьшились более чем вдвое, до 809 750 тонн в сравнении с почти 2 млн тонн в марте 2021 года. Согласно данным Cru Group, на долю России приходится 6% мировых поставок алюминия.

Как заявил ранее аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн, «сейчас мы наблюдаем вторичный эффект санкций». Он не исключил, что стоимость алюминия достигнет $4 тыс. за тонну. Аналитики Goldman Sachs также ожидают, что стоимость достигнет $4 тыс. за тонну в течение 12 месяцев на фоне «беспрецедентной» нехватки предложения.