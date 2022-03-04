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4 часа назад

Цена газа в Европе установила исторический рекорд

Вероника Полынина

Цена газа в Европе впервые в истории превысила 2400 долларов за тысячу кубометров и продолжила обновлять рекорды, передает ТАСС.

Цена газа в Европе установила исторический рекорд
Фото: ReutersReuters

Стоимость газа с начала торгов выросла уже более чем на 30%.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 391,6 долларов за тысячу кубометров, или 212 евро за МВт ч (цены на лондонской бирже ICE представлены в евро за МВт ч).

Цены на газ в Европе обновляют исторические максимумы третий день подряд.

Накануне газ дорожал до 2280 долларов за тысячу кубометров, а днем ранее – до 2260 долларов.

Аналитики «БКС Мир Инвестиций», чье мнение приводит РБК, считают, что ралли на европейском рынке газа происходит на фоне роста риск-премии. Участники рынка опасаются, что в перспективе поставки энергоносителей из РФ могут ограничить.

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