Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили

Всемирная федерация бирж (WFE) временно приостановила членство Московской биржи на фоне российской спецоперации на Украине, пишет The Wall Street Journal.

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Представитель WFE сообщил изданию, что решение «не было легким». Российская площадка уже не числится среди членов на сайте организации.

Московская биржа была образована в 2012 году путем слияния Российской торговой системы (РТС) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Ее предшественники с 2002 года имели статус члена-корреспондента WFE, с 2007-го — аффилированного члена, с 2009-го — полноценного.