Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

В Швейцарии заморозили криптоактивы россиян

Лера Букина

Швейцарское федеральное правительство заблокировало криптовалюту россиян на торговых площадках и других сервисах. Об этом сообщает Financial Times.

В Швейцарии заморозили криптоактивы россиян
Фото: EPAEPA

Издание подчеркнуло, что это касается заморозки цифровых активов россиян, которые хранятся на централизованных криптобиржах и других криптовалютных сервисах, работающих в швейцарской юрисдикции.

Как указал один из источников издания в швейцарском министерстве, в настоящее время нужно предпринять дополнительные шаги в отношении криптоактивов, поскольку Швейцария хочет защитить целостность криптовалютной индустрии.

После начала военной спецоперации на Украине Европа решила ужесточить санкции против РФ, а некоторые криптовалютные сервисы стали ограничивать российских пользователей.

В частности, это сделали криптобиржи BTC-Alpha, KUNA, CEX IO и Qmall. Также крупнейшие южнокорейские биржи внесли российские IP-адреса в черные списки.

Рынки,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители