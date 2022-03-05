В Швейцарии заморозили криптоактивы россиян

Швейцарское федеральное правительство заблокировало криптовалюту россиян на торговых площадках и других сервисах. Об этом сообщает Financial Times.
Издание подчеркнуло, что это касается заморозки цифровых активов россиян, которые хранятся на централизованных криптобиржах и других криптовалютных сервисах, работающих в швейцарской юрисдикции.
Как указал один из источников издания в швейцарском министерстве, в настоящее время нужно предпринять дополнительные шаги в отношении криптоактивов, поскольку Швейцария хочет защитить целостность криптовалютной индустрии.
После начала военной спецоперации на Украине Европа решила ужесточить санкции против РФ, а некоторые криптовалютные сервисы стали ограничивать российских пользователей.
В частности, это сделали криптобиржи BTC-Alpha, KUNA, CEX IO и Qmall. Также крупнейшие южнокорейские биржи внесли российские IP-адреса в черные списки.