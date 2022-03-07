Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум. Тысяча кубометров голубого топлива стоит уже более 2500 долларов. Это показывают данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

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Европейский газовый рынок начало лихорадить еще в прошлом году. В августе цены выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за 1000, а в декабре — за 2000 тысячи.

Эксперты связывали рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограниченным предложением поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Ситуация с газовыми ценами в ЕС усугубилась, когда Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины, а Брюссель ввел санкции против нашей страны.