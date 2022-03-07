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32 минуты назад

Доллар составил 154 рубля на торгах Forex

Газета.RuГазета.Ruиещё 18

Доллар в ходе торгов на рынке Forex вырос до исторического максимума, составив 154 рубля, передает ТАСС.

Доллар составил 154 рубля на торгах Forex
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Forex, доллар и евро торговались на исторических максимумах. По состоянию на 19:38 мск рост доллара на Forex составил 26,4%. Рост евро составил 47,48%, достигнув 168,08 рубля, к 19:48 евро торговался на уровне 168,19 рубля (+47,57%).

Курс доллара к рублю значительно вырос на фоне проведения военной операции на Украине и введения антироссийских санкций.

Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский назвал в качестве альтернативы доллару китайский юань, швейцарский франк и золото.

4 марта Центробанк опубликовал пресс-релиз о снижении комиссии для граждан при покупке долларов, евро и британских фунтов через брокера на 18 процентных пунктов.

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