Раскрыт альтернативный рынок сбыта российской нефти

США – не ключевой рынок для России по поставкам нефти и нефтепродуктов, у РФ есть возможность перенаправить этот объем в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, передает «Прайм».

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Напомним, что США 8 марта приняли решение ввести запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого Великобритания сообщила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

«Эти объемы, которые поставляется в США, они идут морским транспортом и не связаны с трубопроводами, поэтому их вполне можно пристроить в АТР», — полагает Белогорьев.

Эксперт отметил, что США являются крупным рынком наряду с Китаем, Южной Корей, Японией и странами Европы, однако там очень волатильная динамика.

«Например, в 2020 году было мало поставок, в 2021 году — много, он нестабильный. США использовали российскую нефть в основном как такой балансирующий источник, когда были проблемы с основными поставщиками», — указал он.

Белогорьев напомнил, что в 2021 году поставки российской нефти в США выросли, что было обусловлено перебоями в производстве в Мексиканском заливе. Также он отметил, что в целом по году РФ заняла четвертое место по величине поставщиком нефти в Соединенные Штаты. Годом ранее Россия была лишь восьмой по импорту нефти в США. В прошлом году доля РФ в американском импорте сырой нефти оценивалась примерно в 3%, вместе с нефтепродуктами — примерно в 8%.