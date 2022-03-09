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56 минут назад

ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой

Лера Букина

Банк России решил установить временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, речь идет о запрете на снятие свыше $10 тысяч с валютных вкладов. Позволяется снимать и больше средств, но остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи. Лимиты будут активны с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В течение этого срока у банков не будут возможности продавать наличную валюту гражданам.

В период действия временного порядка валюту будут выдавать в американских долларах в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет осуществляться по рыночному курсу на день выдачи.

У россиян будет возможность хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все деньги сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету остаются прежними. Проценты по вкладам будут начисляться в той валюте, в которой открывался вклад.

Также отмечается, что вкладчики смогут открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Также указано, что в течение срока действия временного порядка банки не смогут продавать наличную валюту гражданам. Они также смогут в любой момент и в любом объеме поменять наличную валюту на рубли

Ранее сообщалось, что Центробанк решил не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка.

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