Мишустин предложил зафиксировать курс валюты

Также некоторые компании смогут перейти на погашение ежемесячных авансовых платежей на основе фактических доходов.

«То есть организации, деятельность которых финансируется за счёт привлечения заёмных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро»,— уточнил глава кабмина.

Кроме того, правительство предложило повысить минимальный порог по числу ценных бумаг для запроса документов акционерных обществ и оспаривания его сделок. Эта мера призвана защитить информацию компаний от «манипуляций» со стороны недружественных государств.