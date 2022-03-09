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1 час назад

Михаил Мишустин предложил зафиксировать курс валюты

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По словам премьера, это позволит провести расчёты тонкой капитализации.

Мишустин предложил зафиксировать курс валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также некоторые компании смогут перейти на погашение ежемесячных авансовых платежей на основе фактических доходов.

«То есть организации, деятельность которых финансируется за счёт привлечения заёмных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро»,— уточнил глава кабмина.

Доллар и евро поднялись до рекордных уровней

Кроме того, правительство предложило повысить минимальный порог по числу ценных бумаг для запроса документов акционерных обществ и оспаривания его сделок. Эта мера призвана защитить информацию компаний от «манипуляций» со стороны недружественных государств.

Рынки,Михаил Мишустин,
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