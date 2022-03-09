Цена нефти к лету 2022 года может достичь 240 долларов за баррель в случае массового отказа от российских нефтепродуктов. Об этом, как сообщает РИА «Новости», говорится в обзоре аналитической компании Rystad Energy.

«Цены на нефть могут летом достичь 240 долларов за баррель в худшем сценарии, если западные страны введут массовые санкции в отношении экспорта российской нефти», - считают аналитики.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал отказаться от российских энергоресурсов к концу 2022 года.

По мнению экспертов Rystad Energy, в случае последовательного отказа от импорта российской нефти на рынке образуется «дыра» размером 4,3 миллиона баррелей в сутки, которую нельзя будет заменить продукцией из других источников. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию нефти Brent до 240 долларов за баррель уже к лету текущего года.

«Этот коллапс, связанный с дефицитом нефти, станет крупнейшим со времен войны в Персидском заливе 1990 года, когда цены на нефть удвоились», - прогнозируют в компании.

Как говорится в отчете, дорогая нефть спровоцирует глобальную рецессию, что повлияет на спрос. В результате цены «самоуничтожатся» и резко упадут.