Ряд стран ЕС могут запретить импорт нефти из России

Ряд стран Европейского союза (ЕС) попросят объединение запретить импорт нефти из России на неформальном саммите, который пройдет 10-11 марта в Париже. О соответствующем желании европейских государств стало известно со слов высокопоставленного представителя ЕС, передает ТАСС.

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Источник агентства рассказал, что подобных просьб можно ожидать от некоторых лидеров стран ЕС.

«Они, возможно, захотят сделать это сами. Я ожидаю дискуссию на эту тему», — уточнил представитель объединения.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что введение в ЕС эмбарго на поставки российской нефти было бы равносильно «совершению харакири». По ее мнению, в случае соответствующего решения европейская экономика рискует умереть первой.