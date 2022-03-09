Международные фармкомпании не стали отказываться от поставок в Россию

Международные фармкомпании пока не стали отказываться от поставок лекарственных препаратов в Россию. Об этом в среду, 9 марта, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков .

«Нет ни одного случая, факта [отказа]. Даже нет ни одного пока признака», — заверил он.

По словам Шипкова, международная индустрия подтверждает готовность продолжать поставлять в Россию лекарства. Так, представители отрасли из других стран уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой не распространять вводимые санкции на лекарственные препараты и медицинские изделия. Кроме того, они попросили по возможности обеспечить так называемые «зеленые коридоры» поставок, которые уже были отрегулированы в условиях первой волны борьбы с COVID-19.