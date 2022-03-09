Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

Международные фармкомпании не стали отказываться от поставок в Россию

Lenta.ruLenta.ru

Международные фармкомпании пока не стали отказываться от поставок лекарственных препаратов в Россию. Об этом в среду, 9 марта, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

Международные фармкомпании не стали отказываться от поставок в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет ни одного случая, факта [отказа]. Даже нет ни одного пока признака», — заверил он.

По словам Шипкова, международная индустрия подтверждает готовность продолжать поставлять в Россию лекарства. Так, представители отрасли из других стран уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой не распространять вводимые санкции на лекарственные препараты и медицинские изделия. Кроме того, они попросили по возможности обеспечить так называемые «зеленые коридоры» поставок, которые уже были отрегулированы в условиях первой волны борьбы с COVID-19.

«Это говорит о том, что не только на уровне локальных офисов, но и на уровне штаб-квартир и глобальных наших ассоциаций в Европе и в мире такая приверженность к выполнению этой миссии закреплена в официальных письмах», — подчеркнул Шипков.

Он также добавил, что AIPM продолжает в круглосуточном режиме проводить мониторинг поставок препаратов на территорию России. Кроме того, специалисты в настоящее время анализируют возможность диверсификации каналов поставок.

Рынки,Владимир Шипков,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители