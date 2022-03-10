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43 минуты назад

Центробанк не будет проводить торги на Мосбирже 11 марта

Газета.RuГазета.Ruиещё 6

Банк России решил не возобновлять торги в пятницу, 11 марта, на Московской бирже в секции фондового рынка, передает пресс-служба регулятора.

Центробанк не будет проводить торги на Мосбирже 11 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, как уточнил Центробанк, исключениями станут режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секция рынка СПФИ, а также инструменты денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.

Регулятор объявит о режиме работы Мосбиржи на понедельник, 14 марта, до 9.00 мск этого же дня.

Ранее Мосбиржа запретила проводить короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках.

До этого стало известно, что ЦБ РФ ввел для банков новые валютные послабления до 1 июля. Согласно заявлению регулятора, таким образом Центробанк планирует увеличить спектр мер, обеспечивающих устойчивость финансового сектора в нынешней ситуации. В то же время Банк России будет следить за величиной открытых валютных позиций и причин, по которым они меняются, для обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков и финансовой устойчивости кредитных организаций.

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