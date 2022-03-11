В Vortexa допустили рост цены на нефть выше $200

Глобальный рынок нефти больше не функционирует в нормальном режиме из-за военного конфликта на Украине и последовавших после этого санкций против России - одного из крупнейших в мире экспортеров углеводородов, говорится в обзоре консалтинговой компании Vortexa. Эксперты компании не исключают цену нефти выше $200 за баррель и дефицит бензина на заправках в некоторых регионах мира.

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Напряженная ситуация с достаточностью глобального предложения энергоресурсов возникла задолго до 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны, пишет Vortexa. Уже к этому времени глобальный рынок подошел с низкими запасами нефти, газа и нефтепродуктов, отмечает главный экономист Vortexa Дэвид Век. Поэтому эскалация конфликта только усугубила ситуацию на рынке энергоносителей из-за опасений эмбарго на российский экспорт нефти и газа, который только по морским поставкам оценивается в 7,4 млн баррелей в сутки.

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Котировки нефти Brent с начала военной операции выросли на треть и превышали $130 за баррель впервые с 2014 года. Цена газа в Европе и вовсе достигла исторических максимумов, сильно превысив $3 000 за тыс. куб. м после сообщений о том, что у России в связи с необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введением запрета в отношении "Северного потока - 2" есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через "Северный поток - 1". В последние дни цены на нефть и газ немного скорректировались.

"[Стоимость нефти] в $200 за баррель уже в поле зрения, так как рынок больше не функционирует в нормальном режиме", - утверждает Век.

Он отмечает, что хотя отгрузки нефти в российских портах продолжаются в прежнем режиме, некоторые из этих партий будут вынуждены искать альтернативных покупателей, так как уже имеются отказы от закупки российской нефти по моральным соображениям или из-за опасения санкций. На протяжении двух недель рынку не хватает новых сделок, что будет иметь последствия, считает главный экономист Vortexa.

По его словам, даже азиатские импортеры нефти испытывают сложности с размещением новых заказов.

"Вызванные этим задержки с поставками вызовут перебои далее вниз по цепочке. В этой ситуации НПЗ, несмотря на рекордную маржу переработки, могут оказаться без необходимого первичного и вторичного сырья и будут вынуждены уйти на техобслуживание, а снабжающие операторы окажутся неспособными обеспечивать рынок", - рассуждает Век.