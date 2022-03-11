В Vortexa допустили рост цены на нефть выше $200

Глобальный рынок нефти больше не функционирует в нормальном режиме из-за военного конфликта на Украине и последовавших после этого санкций против России - одного из крупнейших в мире экспортеров углеводородов, говорится в обзоре консалтинговой компании Vortexa. Эксперты компании не исключают цену нефти выше $200 за баррель и дефицит бензина на заправках в некоторых регионах мира.
Напряженная ситуация с достаточностью глобального предложения энергоресурсов возникла задолго до 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны, пишет Vortexa. Уже к этому времени глобальный рынок подошел с низкими запасами нефти, газа и нефтепродуктов, отмечает главный экономист Vortexa Дэвид Век. Поэтому эскалация конфликта только усугубила ситуацию на рынке энергоносителей из-за опасений эмбарго на российский экспорт нефти и газа, который только по морским поставкам оценивается в 7,4 млн баррелей в сутки.
Котировки нефти Brent с начала военной операции выросли на треть и превышали $130 за баррель впервые с 2014 года. Цена газа в Европе и вовсе достигла исторических максимумов, сильно превысив $3 000 за тыс. куб. м после сообщений о том, что у России в связи с необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введением запрета в отношении "Северного потока - 2" есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через "Северный поток - 1". В последние дни цены на нефть и газ немного скорректировались.
"[Стоимость нефти] в $200 за баррель уже в поле зрения, так как рынок больше не функционирует в нормальном режиме", - утверждает Век.
Он отмечает, что хотя отгрузки нефти в российских портах продолжаются в прежнем режиме, некоторые из этих партий будут вынуждены искать альтернативных покупателей, так как уже имеются отказы от закупки российской нефти по моральным соображениям или из-за опасения санкций. На протяжении двух недель рынку не хватает новых сделок, что будет иметь последствия, считает главный экономист Vortexa.
По его словам, даже азиатские импортеры нефти испытывают сложности с размещением новых заказов.
"Вызванные этим задержки с поставками вызовут перебои далее вниз по цепочке. В этой ситуации НПЗ, несмотря на рекордную маржу переработки, могут оказаться без необходимого первичного и вторичного сырья и будут вынуждены уйти на техобслуживание, а снабжающие операторы окажутся неспособными обеспечивать рынок", - рассуждает Век.
В этой связи эксперт допускает пусть "временную и локальную", но нехватку топлива на заправках "в ближайшие недели или месяцы". Из долгосрочных последствий он также отмечает, что нынешние трудности российских экспортеров со сбытом продукции скажутся на их решениях по добыче, разведке новых запасов и уровням переработки.