Доллар на бирже превысил 121 рубль

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в моменте преодолел отметку 121 рубль впервые за всю историю, евро торговался у отметки 130 рублей.

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Накануне объем торгов по доллару и евро в валютной секции оставался небольшим - около 215 млрд рублей.

"Это вдвое меньше, чем показывали средние значения в начале 2022 года. Из-за подобных параметров ликвидности внутридневная волатильность сохраняется достаточно высокой", - объясняет старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Высокая волатильность на фондовом рынке и ослабление курса рубля в России наблюдается после 24 февраля. Причина - распродажи акций на фоне обострения геополитической ситуации и попытка трейдеров играть на понижение на фоне санкционной политики Запада против России.