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1 час назад

Доллар на бирже преодолел рекордную отметку - 121 рубль

Российская ГазетаРоссийская Газета

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в моменте преодолел отметку 121 рубль впервые за всю историю, евро торговался у отметки 130 рублей.

Доллар на бирже превысил 121 рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне объем торгов по доллару и евро в валютной секции оставался небольшим - около 215 млрд рублей.

"Это вдвое меньше, чем показывали средние значения в начале 2022 года. Из-за подобных параметров ликвидности внутридневная волатильность сохраняется достаточно высокой", - объясняет старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Высокая волатильность на фондовом рынке и ослабление курса рубля в России наблюдается после 24 февраля. Причина - распродажи акций на фоне обострения геополитической ситуации и попытка трейдеров играть на понижение на фоне санкционной политики Запада против России.

В итоге за последние две недели на Московской бирже были приостановлены торги на фондовом рынке, ограничены торговые сутки на валютном рынке, а короткие продажи евро на бирже попали под запрет. За этот же срок доллар вырос с 82,5 до 120 рублей, евро - с 91,7 до 130.

Рынки,Владислав Силаев,УК Альфа-Капитал,Московская биржа,
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