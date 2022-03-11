Канада запретила импорт нефтепродуктов из России

Власти Канады в рамках санкционных действия из-за начала Россией военной спецоперации на Украине запретили импорт нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт канадского правительства.
Согласно новым поправкам «любым лицам в Канаде и любому канадцу за пределами страны запрещено импортировать, покупать или приобретать» ряд нефтепродуктов «из России или у любого лица в РФ».
Напомним, что намерение страны отказаться от импорта нефтепродуктов из России в Оттаве озвучил в конце февраля премьер-министра Джастин Трюдо.
Ранее в рамках нового ужесточения санкций из-за событий на Украине от импорта нефти и других энергоносителей из России отказались США.