Канада запретила импорт нефтепродуктов из России

Власти Канады в рамках санкционных действия из-за начала Россией военной спецоперации на Украине запретили импорт нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт канадского правительства.

Фото: Reuters Reuters

Согласно новым поправкам «любым лицам в Канаде и любому канадцу за пределами страны запрещено импортировать, покупать или приобретать» ряд нефтепродуктов «из России или у любого лица в РФ».

Напомним, что намерение страны отказаться от импорта нефтепродуктов из России в Оттаве озвучил в конце февраля премьер-министра Джастин Трюдо.