ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже до 18 марта

ЦБ РФ принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта в секции фондового рынка Московской биржи, сообщил регулятор.

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"Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: адресные заявки" с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ", - сообщил регулятор.

Отмечается, что торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме "Закрытие позиций - адресные заявки". По инструментам денежной и товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45.

По данным Банка России, торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи будут открываться в 10:00.