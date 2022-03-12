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23 минуты назад

ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта

ТАССТАССиещё 4

ЦБ РФ принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта в секции фондового рынка Московской биржи, сообщил регулятор.

ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже до 18 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: адресные заявки" с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ", - сообщил регулятор.

Отмечается, что торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме "Закрытие позиций - адресные заявки". По инструментам денежной и товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45.

По данным Банка России, торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи будут открываться в 10:00.

Режим работы Московской биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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