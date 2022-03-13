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19 минут назад

Названа заменяющая доллар валюта

Lenta.ruLenta.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в интервью агентству «Прайм» спрогнозировал, какая валюта может стать заменой доллара.

Названа заменяющая доллар валюта
Фото: ReutersReuters

Бабин назвал китайский юань валютой, заменяющей доллар. Он заявил, что объемы торгов юанем на бирже увеличиваются. Это связано с тем, что экономика Китая является второй по величине после США. При этом КНР служит крупнейшим партнером России в области внешней торговли. Поэтому Бабин призвал использовать юань для краткосрочных и среднесрочных инвестиций.

«На фоне жестких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями, ожидается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов», — объяснил аналитик.

Достоинством юаня эксперт назвал возможное увеличение ликвидности, а недостатком — недостаточную диверсификацию, поскольку экономика Китая зависит от экспорта продукции и импорта сырья. Для долгосрочных вложений Бабин порекомендовал выбирать японскую иену и швейцарский франк.

Ранее финансист Алексей Ведев призвал держателей валюты подождать и соблюдать спокойствие. По его словам, ни банки, ни Центробанк не отказываются от обязательств по этому вопросу.

Рынки,Дмитрий Бабин,Алексей Ведев,Банк России,
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