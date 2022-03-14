Названа доля русской водки на рынке США

США по итогам 2021 года занимали седьмую строчку по импорту водки из России с долей около 10% от общего объема поставок. Об этом заявил РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, передает «Прайм».

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Напомним, что президент США Джо Байден в пятницу объявил о введении нового пакета санкций из-за событий на Украине, который коснется запрета на импорт алкоголя, икры и алмазов из России. Согласно данным Минфина США, запрет вступает в силу 25 марта. Вместе с тем американские штаты отказываются от водки с начала марта.

«США завозили из России в основном водку, и по итогам 2021 года находились на седьмом месте по ее экспорту, сразу после Армении, поставки были в объеме 2,8 миллиона литров, это почти на 20% меньше, чем в 2020-м, то есть американский рынок для русской водки — падающий», — указал Ставцев.

Водка Smirnoff продолжала доминировать на рынке США. Она на тот момент уже принадлежала американской компании Heublein. В настоящее время наибольший объем поставок из России в США приходится на российскую водку «Русский стандарт» (холдинг Roust Рустама Тарико), подчеркнул эксперт.

По данным ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе, экспорт водки из России в 2021 году увеличился на 5,6% в сравнении с предыдущим годом, достигнув 23 миллионов литров. В связи с ростом цен на мировом рынке объем экспорта в денежном выражении вырос на 12% — до 160 миллионов долларов.