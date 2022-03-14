Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
49 минут назад

Названа доля русской водки на рынке США

Лера Букина

США по итогам 2021 года занимали седьмую строчку по импорту водки из России с долей около 10% от общего объема поставок. Об этом заявил РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, передает «Прайм».

Названа доля русской водки на рынке США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что президент США Джо Байден в пятницу объявил о введении нового пакета санкций из-за событий на Украине, который коснется запрета на импорт алкоголя, икры и алмазов из России. Согласно данным Минфина США, запрет вступает в силу 25 марта. Вместе с тем американские штаты отказываются от водки с начала марта.

«США завозили из России в основном водку, и по итогам 2021 года находились на седьмом месте по ее экспорту, сразу после Армении, поставки были в объеме 2,8 миллиона литров, это почти на 20% меньше, чем в 2020-м, то есть американский рынок для русской водки — падающий», — указал Ставцев.

Водка Smirnoff продолжала доминировать на рынке США. Она на тот момент уже принадлежала американской компании Heublein. В настоящее время наибольший объем поставок из России в США приходится на российскую водку «Русский стандарт» (холдинг Roust Рустама Тарико), подчеркнул эксперт.

По данным ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе, экспорт водки из России в 2021 году увеличился на 5,6% в сравнении с предыдущим годом, достигнув 23 миллионов литров. В связи с ростом цен на мировом рынке объем экспорта в денежном выражении вырос на 12% — до 160 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что американская компания Brown-Forman, владеющая брендами виски Jack Daniel's и водки Finlandia, приостанавливает свою деятельность в России. В компании подчеркнули, что присоединяются к мировому сообществу, осуждающему военную спецоперацию России на Украине.

Рынки,Рустам Тарико,Джозеф Байден,Казначейство США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители