«Вряд ли такое положение надолго». Что ждет золотовалютные резервы России

Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России, заявил министр финансов Антон Силуанов. На выходных он впервые официально озвучил размер заблокированных в результате санкций золотовалютных резервов – около $300 млрд. «Газета.Ru» разбиралась, из чего состоят российские ЗВР, как пополняются и что их ожидает в будущем.

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Россия из-за санкций США, Европы и их союзников не сможет использовать почти половину золотовалютных резервов – около $300 млрд.

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"Общий объем резервов около $640 млрд. Около $300 млрд резервов мы не можем использовать", - заявил 12 марта глава Минфина Антон Силуанов.

Министр отметил, что заморожена часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния (ФНБ). Силуанов также напомнил, что часть золотовалютных резервов России находится в юанях. В связи с этим Запад пытается добиться от Китая ограничения доступа России к своей валюте. По словам министра, из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе долговых.

Силуанов отметил, что суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях, пока часть резервов не будет разморожена.

Зачем нужны золотовалютные резервы

Международные или золотовалютные резервы (ЗВР) — это сбережения государства, которые состоят из высоколиквидных активов в золоте и мировых резервных валютах. Эти накопления государство, как и обычный человек, использует "на черный день" — если нужно восполнить внезапно появившиеся финансовые бреши. Например, ЦБ проводит валютные интервенции для поддержания курса рубля, чтобы не вызывать лишней паники у населения.

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин уточнил, что резервы формировались за счет средств, которые государство зарабатывало от высоких цен на сырье, превышающих прогнозное значение. Все это работало в рамках "бюджетного правила": ЦБ в интересах Минфина покупал на так называемые нефтяные "сверхдоходы" валюту.

Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов подтвердил, что ЗВР во многом формируют налоги от нефтегазовых доходов.

"Как было раньше? Нефтяная компания с каждого барреля топлива получает $100 в валюте. Далее она платит налоги в рублях (экспортная пошлина и НДПИ). Валютная выручка должна быть продана в течение трех дней. Часть этих денег используется на текущие расходы бюджета и часть – на пополнение ФНБ, который является частью ЗВР. Текущие расходы нефтяных компаний, включая прибыль, - около $30 за баррель. Остальные $70 за баррель уходят на разные налоги. В рамках бюджетного правила на текущие расходы бюджета из этих $70 за баррель тратилось все, что до базовой цены на нефть ($42 на этот год). Все, что сверх, шло на поддержку ФНБ. Сейчас скорее всего все нефтегазовые доходы будут идти на текущие расходы бюджета, бюджетное правило не будет работать", - уточнил Салихов "Газете.Ru".

По данным ЦБ на 18 февраля, объем золотовалютных резервов – $643,2 млрд. Это исторический максимум. По уровню ЗВР Россия находится на четвертом месте в мире после Китая, Японии и Швейцарии.

С 18 февраля Банк России не публикует данные о размере международных резервов. Как следует из информации на сайте ЦБ, регулятор собирается использовать показатель в $643,2 млрд еще три следующих месяца. В пресс-службе ЦБ не ответили на запрос "Газеты.Ru" о сроках публикации актуальных данных по золотовалютным резервам.

По данным Банка России на начало февраля, в России накоплено золота на $132,2 млрд. Оно хранится на территории страны. Около $30 млрд находятся в резервах Международного валютного фонда и специальных правах заимствования (SDR). Действие санкций на эту часть резервов не распространится.

Сложнее с $311,3 млрд, которые размещены в ценных бумагах иностранных эмитентов и $152 млрд в иностранных банках в виде наличной валюты. По данным Банка России на 30 июня 2021 года (они были опубликованы в январе 2022 года с полугодовым лагом), на доллар США приходилось 16,4% российских резервов, на евро — 32,3%, на фунт стерлингов — 6,5%, на юань — 13,1%. Точных данных по странам, в которых ЦБ держит сбережения, нет. Но сообщается, что в Китае находится порядка 14%, а в юрисдикции ЕС, США, Канады и Великобритании — порядка 40%.

Что будет с золотовалютными резервами

"Темпы восполнения ЗВР до прежних значений значительно зависят от ситуации на экспортных рынках и потребностях в импорте. Сейчас Россия сталкивается с очень серьезными торговыми ограничениями, хотя по многим позициям покупатели не в состоянии отказаться от российских поставок. Вряд ли такое положение будет сохраняться длительное время, так как барьеры для российского экспорта уже приводят к негативным последствиям для экономики Европы, да и для всей мировой экономики. Соответственно, речи о компенсации замороженных резервов пока не идет. Скорее всего, ЗВР будут разморожены в будущем. Или мир ждет реальное изменение всех финансовых отношений. Впрочем, если говорить о математических моделях, то при среднем сценарии можно восстановить эти резервы за срок около десяти лет", - считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах указал, что темпы восполнения ЗВР будут зависеть от того, как будут работать санкции, каков будет эффект от обязательной продажи валютной выручки, каков будет спрос на валюту, когда разрешат ее покупку физлицам, а главное – от желания ЦБ наращивать резервы. Покупок в ФНБ точно в ближайшее время не будет, добавил он. По словам Кочеткова, сам факт заморозки ставит один крайне важный вопрос: в чем ЗВР накапливать.

"Евро и доллары оказались далеко не самыми надежными валютами. Мировая финансовая система может ускорить возврат к подобию золотого стандарта. Страны, обладающие ресурсами, окажутся счастливыми обладателями базовых валют. То есть при восстановлении резервов необходимо понять, в каких валютах или активах их хранить, чтобы избежать повторения ситуации в будущем", - уверен эксперт.

Кочетков уточнил, что $300 млрд - очень большая сумма, которой России не хватает.

"Но сам факт заморозки обойдется финансовым системам США и еврозоны гораздо дороже. ЦБ в свое время критиковали за слишком большое внимание к золоту. Как оказалось, именно это решение оказалось стратегически правильным. Золото не обладает высокой ликвидностью, как фиатные валюты. Но оно обладает объективной и независимой ценностью в любых обстоятельствах. Золото, в отличие от валют, дорожает в исторической перспективе. За последние 25 лет его стоимость в долларах США выросла в восемь раз", - отметил Кочетков.

По мнению экспертов, ЗВР России в текущих условиях могут продолжить рост.

"С учетом высоких цен на сырьевые товары и профицит счета текущих операций золотовалютные резервы могли бы постепенно расти даже в текущей ситуации внешнего давления. С минимумов в 2015 году международные резервы как раз выросли почти на $300 млрд", - отметил Карпунин.

Условно, если темпы останутся прежними, то страна сможет накапливать по $42,8 млрд в год. Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов подчеркнул, что сейчас ЗВР России превышают размер госдолга ($478 млрд на 1 января 2022 года).

"Возникает вопрос с погашением госдолга. Он номинирован в долларах и евро. ЗВР – в золоте и юанях. Поэтому Минфин говорит о погашении в рублях. Непонятно, долго ли будут оставаться высокими цены на энергоресурсы. Сейчас конъюнктура хороша. Эмбарго со стороны США не влияет на Россию, остается возможность экспорта в Индию и Китай", - указал он.