В ЦБ объяснили приостановку торгов акциями

Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, неоправданным потерям. Таким образом в пресс-службе Центробанка России прокомментировали приостановку сделок на Мосбирже в последние три недели, передает «РБК».
«Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать», — заявили в пресс-службе ЦБ.
При этом управляющий директор по коммуникациям торговой площадки Андрей Брагинский отметил, что Мосбиржа технически готова к запуску торгов на фондовом рынке.
«Мы понимаем, что многие участники рынка и инвесторы хотят торговать. Но продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами. Это прежде всего завершение расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев», — пояснил Брагинский.
Он добавил, что в настоящее время денежный, валютный и срочный рынки открыты по большинству инструментов.