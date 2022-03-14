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25 минут назад

Экономист раскрыл плюсы и минусы покупки золота

МослентаМослента

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал россиянам, стоит ли вкладываться в золото. Плюсы и минусы покупки драгоценного металла он раскрыл в беседе с телеканалом «Москва 24».

Экономист раскрыл плюсы и минусы покупки золота
Фото: ReutersReuters

Ранее в России приняли закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц с 1 марта 2022 года. Теперь гражданам не нужно платить налог в размере 20 процентов при покупке драгоценного металла. Однако Беляев предостерег россиян от поспешных решений, порекомендовав держать деньги на вкладах.

«Для обычных граждан лучше вклады, потому что золото — это не абсолютная вещь. В головах людей сидит уверенность, что золото — это все, это навсегда. Отнюдь», — отметил он.

«Вы золото купили, оно с вами. Его мыши не съедят, оно в огне не сгорит. Только в этом его плюс. Но когда вы его покупаете и цена на него достаточно высока, нет абсолютно никакой гарантии, что оно не подешевеет», — объяснил свою позицию финансист. Беляев рассказал, что некоторые надежные банки вследствие повышенного процента ключевой ставки начали предлагать достаточно серьезные проценты при открытии вклада. «Понятно, что инфляция полностью компенсирована не будет, но тем не менее какая-то компенсация будет, и это, можно сказать, 100 процентов гарантия», — заключил эксперт.

Ранее экономист Павел Медведев дал совет россиянам, как сохранить сбережения.

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