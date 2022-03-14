Экономист раскрыл плюсы и минусы покупки золота

«Вы золото купили, оно с вами. Его мыши не съедят, оно в огне не сгорит. Только в этом его плюс. Но когда вы его покупаете и цена на него достаточно высока, нет абсолютно никакой гарантии, что оно не подешевеет», — объяснил свою позицию финансист. Беляев рассказал, что некоторые надежные банки вследствие повышенного процента ключевой ставки начали предлагать достаточно серьезные проценты при открытии вклада. «Понятно, что инфляция полностью компенсирована не будет, но тем не менее какая-то компенсация будет, и это, можно сказать, 100 процентов гарантия», — заключил эксперт.