Цена на нефть резко упала

Мировые цены на нефть во вторник утром падают примерно на 4,5% на фоне возвращения рисков снижения спроса на нефть в свете распространения коронавируса в Китае.
По состоянию на 8.00 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,66%, до 101,92 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 4,57%, до 98,3 доллара, передает РИА «Новости».
Цены на нефть во вторник продолжают падение понедельника, так как на рынки вернулись опасения, связанные с распространением коронавируса. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек COVID.
Это может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры, а значит, и снижение глобального спроса на сырьевые товары. Поэтому сегодня нефтяные цены активно снижаются.
И в целом, по мнению SPI Asset Management, которое приводит Wall Street Journal, сейчас происходит смещение акцента с последних событий вокруг России и Украины на коронавирусное обострение в Китае.