Цена на нефть резко упала

Мировые цены на нефть во вторник утром падают примерно на 4,5% на фоне возвращения рисков снижения спроса на нефть в свете распространения коронавируса в Китае.

Фото: Reuters Reuters

По состоянию на 8.00 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,66%, до 101,92 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 4,57%, до 98,3 доллара, передает РИА «Новости».

Цены на нефть во вторник продолжают падение понедельника, так как на рынки вернулись опасения, связанные с распространением коронавируса. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек COVID.

Это может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры, а значит, и снижение глобального спроса на сырьевые товары. Поэтому сегодня нефтяные цены активно снижаются.