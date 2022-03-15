Курс доллара снизился

Курс доллара снижается на открытии торгов на 3 рубля, до 111,1 рубля. Курс европейской валюты, напротив, растет – на 35 копеек, до 120,30 рубля. Это следует из данных Московской биржи по состоянию на 10:42 мск.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиции украинской делегации на четвертом раунде переговоров с представителями РФ в понедельник остаются неизменными. Он подчеркнул, что, прежде всего, Киев будет требовать прекращения огня и отведения всех российских войск с территории Украины. В Кремле также прокомментировали ситуацию. Там отметили, что все ранее утвержденные планы российского руководства по проведению специальной военной операции на Украине будут реализованы в установленные сроки.