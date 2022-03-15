Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
17 минут назад

Курс доллара снизился

Лера Букина

Курс доллара снижается на открытии торгов на 3 рубля, до 111,1 рубля. Курс европейской валюты, напротив, растет – на 35 копеек, до 120,30 рубля. Это следует из данных Московской биржи по состоянию на 10:42 мск.

Курс доллара снизился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс Мосбиржи вырос на 20%, до 2470 пунктов, индекс РТС — на 26,1%, до 936,94 пункта.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиции украинской делегации на четвертом раунде переговоров с представителями РФ в понедельник остаются неизменными. Он подчеркнул, что, прежде всего, Киев будет требовать прекращения огня и отведения всех российских войск с территории Украины. В Кремле также прокомментировали ситуацию. Там отметили, что все ранее утвержденные планы российского руководства по проведению специальной военной операции на Украине будут реализованы в установленные сроки.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по ставке в пятницу, 18 марта, должна выступить с заявлением по денежно-кредитной политике (ДКП).

Рынки,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Эльвира Набиуллина,Банк России,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители