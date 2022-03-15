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53 минуты назад

Лукашенко предсказал будущее доллара

Лера Букина

В ближайшее время пользоваться спросом будут валюты Россия или Китай, на рынки которых Беларусь поставляет значительную часть своей продукции. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко предсказал будущее доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства сообщил, что в настоящее время «этот доллар уже потихоньку начинает проседать», пояснив, что он «никому не нужен» с учетом введенных против российской и белорусской сторон санкций.

«Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать», - подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее 11 марта в Москве прошли переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. В частности, они обсудили двусторонние отношения и выстраивание взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси. Концептуально главам государств удалось согласовать совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители.

Доллар упал по отношению к рублю

В понедельник, 14 марта, переговоры в Москве провели правительственные делегации Беларуси и России. По итогам встречи было решено отказаться от доллара в расчетах за энергоресурсы.

Рынки,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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