Лукашенко предсказал будущее доллара

В ближайшее время пользоваться спросом будут валюты Россия или Китай, на рынки которых Беларусь поставляет значительную часть своей продукции. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

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Глава государства сообщил, что в настоящее время «этот доллар уже потихоньку начинает проседать», пояснив, что он «никому не нужен» с учетом введенных против российской и белорусской сторон санкций.

«Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать», - подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее 11 марта в Москве прошли переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. В частности, они обсудили двусторонние отношения и выстраивание взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси. Концептуально главам государств удалось согласовать совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители.