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51 минуту назад

Россияне стали торговать валютой в соцсетях и мессенджерах

Мария Иванова

В связи с запретом на продажу наличной валюты банками россияне стали торговать ею сами, пишет "Коммерсантъ". Издание отмечает, что так происходит в любой кризис, а сейчас, с учетом развития технологий, теневой валютный рынок переместился в мессенджеры и социальные сети. Газета предупреждает, что все подобные сделки и предложения незаконны.

Россияне стали торговать валютой в соцсетях и мессенджерах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В интернете стали появляться многочисленные группы, каналы и боты по обмену валюты. Так, по запросам "купить доллары", "обмен валюты Москва" и т. п. можно найти десятки Telegram-каналов. Большая часть их них была создана в марте этого года.

В некоторых каналах размещается информация об адресах, где продаются доллары. Есть группы по городам, в которых пользователи обмениваются сведениями о том, сколько у них имеется валюты и по какой цене они готовы ее реализовать. Участники таких сообществ договариваются о встрече, к примеру, в центре города или в отделении банка. Цена на этих нелегальных сделках достигает 200 рублей за доллар или евро. (Официальные курсы на 15 марта составляют 127,23 рубля за европейскую валюту и 115,2 рубля за "американца").

В соответствии с законом «О валютном регулировании и валютном контроле», нелегальной считается покупка и продажа валюты без участия уполномоченных банков. За такие операции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной как для физических, так и для юридических лиц, напоминает "Коммерсантъ".

Кроме того, источники в правоохранительных органах пояснили изданию, что организация обмена валютой в соцсетях может быть квалифицирована как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). При наличии отягчающих обстоятельств за это предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Рынки,Коммерсант,
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