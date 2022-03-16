В Германии увидели признаки заката доллара

Экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel заявил, что доллар может утратить статус главной мировой валюты.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

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По мнению эксперта, в будущем американской валюты заставляют усомниться сразу три фактора. Как объясняет Мюллер, инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. Он напомнил, что рост цен в США составил 8%, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС, передает РИА «Новости».

Негативно на доллар могут повлиять и антироссийские санкции. «Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций –замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», – заявил Мюллер.

Ситуация на Украине также быстро меняет расклад сил в финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов, подчеркнул экономист. И эти изменения также могут оказать влияние на валютный рынок, указал Мюллер.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. В понедельник появились сведения, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль).

В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.

Днем ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.