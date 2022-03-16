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50 минут назад

Россия в начале года увеличила вложения в госбумаги США до 4,5 млрд долларов

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Россия в начале 2022 года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. В январе они выросли до 4,503 млрд долларов, следует из отчетности американского минфина.

Доля долгосрочных облигаций при этом составила 2 млн долларов, краткосрочных – 4,501 млрд долларов, пишет «Коммерсант».

В тройке крупнейших держателей госбумаг США остаются Япония (1,303 трлн долларов), Китай (1,06 трлн долларов) и Великобритания (608,8 млрд долларов). На четвертом месте расположился Люксембург (310 млрд долларов), на пятом – Ирландия (308 млрд долларов).

Озвучены три признака краха доллара

Напомним, российские вложения в американские гособлигации достигали максимума (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года. В апреле 2018-го после очередного раунда санкций Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций. К марту 2020 года вложения России достигли минимальных 3,9 млрд долларов.

Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. В прошлую субботу рейтинговое агентство S&P понизило суверенные кредитные рейтинги России и Украины.

Рынки,Видео,Коммерсант,Moody's,
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