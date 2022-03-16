Экономист Хенрик Мюллер в своем материале для Spiegel заявил о признаках того, что «господству доллара может прийти конец». Среди прочего, он связал это с заморозкой балансов российского Центробанка.

Мюллер отметил, что доллар является ведущей валютой по сей день - на доллары приходится 60 процентов валютных резервов и непогашенных международных долгов, 55 процентов трансграничных банковских кредитов и более 40 процентов валютных и торговых операций.

Благодаря такому положению доллара Запад смог ввести против России жесткие глобальные санкции из-за Украины.

Однако сейчас сформировались три основных фактора, которые могут пошатнуть доллар, отметил Мюллер.

Во-первых, инфляция может нанести непоправимый ущерб международному доверию к курсу доллара. Потребительские цены в США растут со скоростью восемь процентов - и есть тенденция к их дальнейшему росту.

«Америка перегревается. Сейчас важно то, насколько решительно Федеральная резервная система США предпримет меры против этого», - заявил Мюллер.

Во-вторых, самые жесткие санкции против России - заморозка валютных резервов Москвы в других центральных банках, шаг, который никогда ранее не предпринимался. Если в мире распространятся опасения, что Вашингтон может конфисковать валютные активы в любое время, это может нанести огромный ущерб доллару как резервной валюте, подчеркивает экономист.

В-третьих, украинский кризис меняет расклад на глобальном финансовом рынке и провоцирует переход от глобальных институтов, вдохновленных США, к формированию нового блока из разных стран с фрагментированными финансовыми рынками.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.